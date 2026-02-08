сегодня в 23:25

В Одессе сотрудники ТЦК подрались с мужчиной

В Одессе на юге Украины произошла драка между сотрудниками военкомата и гражданским, сообщает украинское издание « Страна.ua ».

«Драка гражданского и сотрудников ТЦК в Одессе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе конфликта мужчину пытались задуть газом.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудник военкомата распыляет газовый баллончик в лицо мужчине, после чего начинается драка.

На Украине с февраля 2022 года действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Острая нехватка личного состава в армии вынуждает сотрудников военкоматов проводить более активные рейды в публичных местах, при этом применяя силу к задержанным.

Мужчины, достигшие призывного возраста, пытаются покинуть страну любыми способами, зачастую подвергая свою жизнь опасности.

