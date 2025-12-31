В Одессе раздались взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги раздались взрывы, сообщает РИА Новости .

«Взрывы в Одессе», — сообщил украинский «24 канал» в Telegram-канале.

Воздушная тревога звучит в части Одесской области, а также в некоторых частях Черниговской, Харьковской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Сумской областей.

ВС РФ ночью с 29 на 30 декабря в украинской Одессе атаковали предположительный пункт запуска беспилотников по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.