«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев на съезде учителей Московской области.

Губернатор отметил, что раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Наши дети играют в игры, в которые мы не играли, но приятно, когда учитель, воспитатель знает, в какие, в том числе компьютерные, игры играют наш дети. Это не значит, что мы должны сойти с ума и так же торчать в гаджетах. Я говорю не про это. Я говорю про важность, когда мы знаем наших детей, а дети понимают, чему и почему мы их учим», — обозначил губернатор Подмосковья.

Ранее Воробьев заявил, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — резюмировал губернатор.