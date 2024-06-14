В образовательных учреждениях Подмосковья стартовали антитеррористические учения

сегодня в 14:29

В Московской области запустили пилотный проект по внедрению инновационной системы личной безопасности «Пересвет». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Данная система позволяет обеспечить сотрудниками образовательных учреждений оперативную передачу информации о чрезвычайных ситуациях на территориях образовательных организаций в Росгвардию посредством мобильного приложения, даже при отсутствии сети Интернет.

В четырех муниципалитетах Московской области (Орехово-Зуево, Домодедово, Балашиха, Воскресенск) проходит апробация данной системы, которая завершится в августе 2024 г.

На базе Домодедовской школы № 8 совместно с представителями Минпросвещения России уже прошли учения, в ходе которых отрабатывались действия сотрудников и обучающихся при вооруженном нападении.

Контрольный штаб в режиме реального времени отслеживал действия участников и работу системы. Порядок взаимодействия между администрацией школы, охраной и Росгвардией через систему «Пересвет» был высоко оценен при возникновении чрезвычайной ситуации.

Даны рекомендации по установке системы в подразделениях МВД для эффективного реагирования на последствия возможных терактов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.