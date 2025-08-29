В образовательных учреждениях Подмосковья прошли антитеррористические учения

В преддверии начала нового учебного года в Подмосковье, при активном участии ГУРБ Московской области, прошли тренировки, в ходе которых был отработан алгоритм действий работников образовательных организаций и сотрудников охранных предприятий при вооруженном нападении и обнаружении взрывного устройства. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

По легенде, злоумышленник проникает на территорию учреждения и закладывает опасное устройство в одном из помещений. Далее запускается специальный алгоритм действий, результатом которого является обеспечение безопасности людей, задержание подозреваемого и ликвидация потенциальной угрозы. В ходе учений на объектах образования:

актуализированы планы взаимодействия с силовыми структурами;

проведены дополнительные инструктажи с работниками детских садов, школ и колледжей;

обеспечена исправность установленных инженерно-технических средств охраны на объектах.

«Учения позволяют проверить, насколько эффективно работают системы оповещения и взаимодействие между различными службами. Во время тренировок есть возможность выявить и доработать недочеты в планах эвакуации, инструкциях или оснащении. Все участники процесса лучше понимают свои роли и ответственность в случае чрезвычайной ситуации, а отработка сценариев помогает снизить уровень стресса и паники в реальной опасности», — подчеркивает руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

В учениях приняли участие более 3 тыс. образовательных организаций Подмосковья. На региональном и муниципальном уровне организована работа оперативных штабов по проведению учений. В их состав вошли представители областных Минобразования и Минсоцразвития, аппарата АТК Московской области, ГУ МЧС России по Московской области, ГУ МВД России по Московской области, ГУ Росгвардии по Московской области и муниципальных образований Подмосковья.

Проделанная работа стала важной частью комплексной подготовки к 1 сентября. Ее главный итог — уверенность в том, что День знаний пройдет в спокойной и безопасной обстановке. Для этого непосредственно перед проведением торжественных линеек все объекты образования будут дополнительно обследованы с применением специальных технических средств и служебных собак, подготовленных на поиск и обнаружение взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Таким образом, все меры безопасности будут обеспечены в полном объеме, но для детей и родителей они останутся максимально ненавязчивыми и не помешают праздничной атмосфере.

1 сентября в охране образовательных учреждений будут задействованы как правоохранительные органы, так и представители казачества и народных дружин Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.



Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.