В Образовательном центре «Полет» в Павшинской пойме прошел прием граждан

Выездная администрация прошла в Образовательном центре «Полёт» в Павшинской пойме городского округа Красногорск. Обращения жителей принимали начальники управлений, руководители профильных структур и ведомств, депутаты совета депутатов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава муниципалитета Дмитрий Владимирович Волков подчеркнул, что формат «выездной администрации» является одним из наиболее эффективных методов взаимодействия с жителями округа. Основной приоритет команды — обеспечение высокого качества жизни граждан, и данный формат позволяет оперативно решать насущные проблемы.

«Обращалась к Петру Шейкину, директору АО „Водоканал“. Нужно заасфальтировать колодцы, отремонтировать их. Обещал помочь. Я обращаюсь уже второй год, и они помогают со всеми вопросами, с которыми мы обращаемся», — рассказала председатель ТСН «Красногорье „Делюкс“ Наталья Грицаева.

Жители округа обращались с различными просьбами и предложениями, такими как ремонт дорог, урегулирование вопросов, связанных со счетами за коммунальные услуги, а также предложения по благоустройству территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.