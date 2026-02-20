сегодня в 17:51

В обновленный список иноагентов попали политолог Кынев и политик Черемушкин

Министерство юстиции России внесло изменения в реестр физических лиц и организаций , признанных иноагентами. В обновленный перечень включили одну организацию и еще четыре человека, в том числе политолога Александра Кынева.

Среди включенных в реестр граждан оказались эксперт в области политологии Александр Кынев и представители журналистского сообщества Владимир Севриновский и Аурен Хабичев.

Также статус иноагента получил Алексей Черемушкин. Он занимался политической деятельностью и ранее возглавлял поселок Куровской, расположенный в Калужской области.

Помимо физических лиц, в реестр добавили одну организацию. Ею стал Европейский молодежный форум (European Youth Forum).

