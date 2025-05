В области нейросетевых технологий появятся новые продукты

В рамках соглашения стороны намерены развивать российские IT-продукты, масштабировать интеграцию решений в инфраструктуру крупных российских компаний, а также разрабатывать продукты в области нейросетевых технологий и управления данными.

Коммерческий директор «Газпромнефть-Цифровые решения» Роман Ожик отметил, что цифровизация всех отраслей промышленности продолжает набирать обороты. Компании внедряют отечественные IT-решения и адаптируются к новым требованиям.

«Наша компания на протяжении 17 лет занимается разработкой, интеграцией и сопровождением IT -решений для ТЭК. Сотрудничество с IT -холдингом Т1 позволит не только масштабировать наш опыт на новые сегменты и рынки, но и создавать и внедрять совместные решения и технологии для обеспечения стабильного и устойчивого функционирования IT -инфраструктуры страны», — поделился Ожик.

Сотрудничество позволит ускорить миграцию на отечественные технологии и создать конкурентоспособные решения, востребованные не только в России, но и за ее пределами.

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА, коммерческий директор по продуктам и сервисам IT-холдинга Т1 Антон Спирин подчеркнул, что соглашение укрепляет компетенции в ключевых отраслях и способствует выходу на новые международные рынки.

«Мы объединяем отраслевую экспертизу, готовые IT-продукты и одну из крупнейших команд внедрения среди российских интеграторов. Это позволяет реализовывать масштабные проекты в области промышленности, быстрее развивать необходимые компетенции и предлагать решения для заказчиков в СНГ и на Ближнем Востоке. Уже сейчас мы реализуем совместные проекты в ОАЭ и планируем проекты по подготовке инженерных кадров в партнерстве с ведущими вузами страны», — резюмировал Спирин.