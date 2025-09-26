В новый модуль ЦОДа в Московском регионе инвестировано 2,8 млрд рублей

Компания MWS Cloud, входящая в группу МТС, запустила второй модуль в дата-центре GreenBushDC в Москве, сообщает пресс-служба компании.

Общая мощность ЦОДа, расположенного в Зеленограде, увеличилась на 600 серверных стоек. Новые мощности будут использоваться для размещения облака MWS и систем МТС. Инвестиции в проект в 2024–2025 годах составили 2,8 млрд рублей.

Общая вместимость дата-центра после ввода в эксплуатацию нового модуля выросла до 1300 серверных стоек, а общая мощность достигла 12 МВт. В будущем компания планирует развернуть в дата-центре GreenBushDC третий модуль объемом еще 600 серверных стоек повышенной мощности.

«Московский регион является самым нагруженным по потреблению мощностей ЦОД в России. Любые новые дата-центры и модули ЦОД в регионе крайне важны для развития ИТ-инфраструктуры местных компаний всех отраслей. Запуск нового модуля в GreenBushDC на 600 серверных стоек позволит нам масштабировать мощности нашего облака MWS Cloud, а также предложить рынку новые возможности по размещению своих серверов и ИТ-оборудования в надежной ЦОД-инфраструктуре, аттестованной по надежности TIER III», — поделился директор департамента облачной инфраструктуры МТС Дмитрий Милов.

GreenBushDC — один из крупнейших дата-центров в России. ЦОД соответствует одному из наивысших сертификатов надежности — TIER III.