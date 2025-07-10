В Новых Химках провели выездную администрацию

В Новых Химках провели встречу с жителями в рамках выездной администрации. Представители профильных служб и управлений приняли обращения у 62 химчан. Самые популярные вопросы затронули сферы благоустройства, ЖКХ, транспорта и социальной поддержки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Формат выездной администрации востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно.

«Я обратилась по поводу капитального ремонта в доме. Необходим ремонт фасада, кровли и подъездов. Уже завтра приедет комиссия, будет просматривать все, помогать нам. Впечатления от встречи отличные», — рассказала жительница Светлана Дычко.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Всего с начала года в разных микрорайонах Химок провели 25 выездных администраций. В работу приняли более 1 200 обращений жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.