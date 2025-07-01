В Новых Химках благоустраивают пять народных троп

В Химках продолжаются работы по благоустройству пешеходных коммуникаций. Специалисты обустраивают пять народных троп в микрорайоне Новые Химки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проводят на проспекте Мельникова: вблизи дома № 2Б, от дома № 2/1 в сторону дома № 5 на улице Дружбы и от дома № 2Б к пешеходному переходу. Специалисты также прокладывают тропинки вблизи дома № 13/1 по улице Родионова и у дома № 10В на улице 9 Мая.

Тропы благоустраивают по единому стандарту. На дорожках укладывают асфальтовое покрытие шириной два метра и устанавливают бортовые камни. По окончании строительных работ специалисты приступят к озеленению прилегающей к дорожкам территории.

Ранее в Химках благоустроили народные тропы по 11 адресам. Работы уже завершили на улицах Жаринова, Парковая, Колхозная, Молодежный проезд, Куркинское шоссе, 9 Мая и Тепличный проезд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.