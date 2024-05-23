сегодня в 22:07

В новую школу поселка Немчиновка в Одинцове поставляют оборудование и мебель

Новая школа для 550 учеников в пос Немчиновка Одинцовского округа готовится к открытию. Ведется поставка и сборка мебели и оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый объект образования на улице Московская возведен с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).

«Строительно-монтажные работы на объекте завершены. Подрядчик проводит пусконаладку инженерных сетей и технологического оборудования. Ведется поставка и сборка мебели», — говорится в сообщении.

Блок начальной школы новой школы рассчитан на 200 учащихся. В нем разместятся учебные кабинеты, игровые группы продленного дня. Блок спортивного зала — с раздевалками, тренерскими и душевыми. Блоки основной и старшей школы рассчитаны на 350 учеников. В них разместятся учебные кабинеты и лаборатории, мастерские, спортивный зал, актовый зал на 200 мест, библиотечно-информационный центр, медицинские кабинеты, обеденный зал на 275 мест. Общая площадь здания составляет 11,7 тыс. кв. м.

Это первая новая школа в поселке Немчиновка за много лет. Она позволит разгрузить соседние школы и создать комфортные условия для обучения детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.