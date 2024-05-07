В новостройках Щелкова проверили работоспособность систем пожарной безопасности

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили, как организована пожарная безопасность в многоквартирных домах поселка Монино городского округа Щелково. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство здесь ведется в границах жилого микрорайона «Новоград Монино». Строительство объектов начато 2021 году.

В рамках четвертого этапа строительства II очереди возводятся 4 семиэтажных корпуса. Корпус № 4 — трехсекционный, рассчитан на 144 квартиры, корпуса № 5, 6 и 7 имеют по 4 секции и рассчитаны на 174 и 178 квартир.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили соблюдение норм пожарной безопасности на объектах. Застройщик предоставил всю исполнительную документацию на монтаж и испытание указанных систем. Пожарная сигнализация и звуковое оповещение при активации тревожной кнопки функционируют исправно.

ЖК «Новоград Монино» — жилой комплекс комфорт-класса, состоящий из 19 семиэтажных домов на 3 279 квартир. В пределах жилого комплекса планируется возведение всех необходимых социальных объектов — 1 школа на 800 мест, 2 детских сада на 500 мест, торговый центр площадью порядка 27 тыс. кв. м, 2 закрытых паркинга на 1420 авто, спортивные и оздоровительные учреждения, поликлиника, а также культурно-развлекательные объекты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.