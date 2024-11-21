В Новосибирской области перерабатывают первую партию стеклобоя, поступившую из Сахалинской области

На заводе ООО «Сибирское стекло» в Новосибирской области теперь перерабатывают первую партию стеклобоя, поступившую из Сахалинской области. Это предприятие, крупнейший переработчик стеклянных отходов в сибирском и дальневосточном регионах, получило три вагона вторичного сырья общим весом 150 тонн, сообщила пресс-служба РЭО,

Как отмечает генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, в России ежегодно образуются около 5 миллионов тонн стеклянных отходов, однако перерабатывается меньше 20% из них. Причины этого — нехватка перерабатывающих заводов и систем раздельного сбора отходов. Компании, такие как «Сибстекло», придерживаются принципов экономики замкнутого цикла и существенно снижают экологический ущерб благодаря использованию вторичных ресурсов.

Технологический процесс изготовления стеклотары усложняется без применения вторичного стекла. Одна тонна стеклобоя заменяет 1,2 тонны полезных ископаемых, предотвращая их быстрое истощение. Добавление до 10% вторичного сырья в производство стекла снижает потребление энергии на 3%, а срок службы стекловаренных печей увеличивается с 7-10 до 12-15 лет.

Антон Мор, генеральный директор «Сибстекла» и председатель комитета по развитию производства и потребления стеклянной тары Ассоциации «СтеклоСоюз», указал, что ежегодно на Дальний Восток отгружается около 75 тысяч тонн стеклотары из их завода. Это продукция используется как для производителей напитков, так и в качестве упаковки. Однако значительные расстояния при транспортировке стеклоотходов затрудняют их вовлечение в оборот и увеличивают стоимость вторичного сырья.

«Сибстекло» использует стеклобой из различных регионов России: Сибири, Центрального региона и Дальнего Востока, включая Амурскую область и Хабаровский и Приморский края. Компания ООО «Чистая страна» (в составе РАТМ Холдинга) отвечает за сбор стеклоотходов для завода. На Сахалине это предприятие сотрудничает с АО «Управление по обращению с отходами».

По словам Владимира Ткачука, исполнительного директора компании-регоператора, во всех районах Сахалина действует система раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Местные жители выбрасывают пластик, металл и стеклянные бутылки и банки в синие контейнеры, после чего они отправляются на сортировку. Ежедневно собирается примерно тонна стекла.

Александр Мартынов, директор «Чистой страны», отметил, что сортировка ТКО, проводимая преимущественно с многоквартирных домов, улучшает качество стеклобоя по сравнению с материалом, собранным на полигонах. Также обсуждаются оптимальные способы транспортировки стеклоотходов с Сахалина, в том числе использование порожних вагонов, возвращающихся с Дальнего Востока в Сибирь.

«Сибстекло» — партнёр национальных проектов России и актив РАТМ Холдинга.