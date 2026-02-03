В новосибирских школах не хватает почти 1 тыс учителей

В Новосибирской области к началу 2025–2026 учебного года была открыта 951 вакансия учителя, что составляет менее 4% от общего числа педагогов. Об этом сообщили в министерстве образования региона, передает Om1 Новосибирск .

В ведомстве уточнили, что часть вакансий закрывается за счет перераспределения нагрузки и привлечения молодых специалистов. По сравнению с началом учебного года число вакансий не увеличилось.

Наиболее востребованы учителя начальных классов, иностранных языков, русского языка и литературы, математики и физики.

С нового учебного года увеличено количество часов по истории, а также введен курс «История нашего края». По информации министерства, этот предмет поможет школьникам глубже познакомиться с историей региона, его выдающимися личностями, культурными традициями и важными событиями.

С 1 сентября 2025 года обществознание перестали преподавать в 6–7 классах, а в 8–9 классах количество часов осталось прежним. С 1 сентября 2026 года изучение обществознания начнется с 9 класса. Дефицита учителей по этому предмету в регионе нет.

