В Новосибирске вода из-под крана показала до 216 ppm

Журналисты проверили водопроводную воду в разных районах Новосибирска, а также протестировали свежий и старый снег. Во всех пяти точках показатели оказались в пределах нормы, сообщает Om1 Новосибирск .

Поводом для проверки стало решение суда в Новосибирской области о прекращении поставки воды с превышением бора. Редакция измерила уровень общего содержания растворенных веществ (ppm) в квартирах, школе и поликлинике. Показатель отражает суммарную концентрацию примесей, но не их состав.

В Заельцовском районе на Мочищенском шоссе прибор показал 216 ppm, на улице Дмитрия Донского — 210 ppm. В школе № 131 результат составил 216 ppm, в поликлинике № 20 в Железнодорожном районе — 210 ppm. В Первомайском районе на улице Заречной зафиксировали 206 ppm.

Все значения укладываются в категорию «отличная вода» — до 300 ppm.

Журналисты также проверили снег. Свежевыпавший показал 23 ppm, снег с обочины — 60 ppm. Однако TDS-метр измеряет электропроводность и не определяет состав примесей. В старом снеге могут содержаться реагенты, сажа и тяжелые металлы, поэтому употреблять его не рекомендуют.

