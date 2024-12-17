В Новосибирске влюбившуюся в труп работницу морга хотят проверить на некрофилию

Общественники потребовали проверить на некрофилию сотрудницу новосибирского морга, которая призналась в любви к мертвому пациенту. При этом спустя 2 месяца 26-летняя девушка вышла замуж за живого парня, сообщает SHOT .

Танатопрактик Виктория занимается подготовкой тел к погребению. Недавно она опубликовала видеоролик в соцсетях, подписав его «Когда понравился пациент, но ты работаешь в морге». Затем специалист призналась в любви к покойному 25-летнему экс-участнику программы «На ножах» Никите, который покончил с собой. Сотрудница морга рассказала, что за первые 6 часов работы они узнали друг друга, ей совсем не хотелось оставлять его одного. В первый день после необычного «свидания» девушка вернулась домой в слезах.

По словам девушки, в последующие дни ей становилось только сложнее. Виктория даже написала покойному стих и отправила маме Никиты, так как он занял особое место в ее сердце.

Однако спустя всего лишь 2 месяца сотрудница морга Виктория вышла замуж за живого парня.

Директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов потребовал проверить Викторию на некрофилию из-за признаний в любви к «очаровательному мертвецу». При этом признание в чувствах к трупу девушке помогал писать муж. По словам общественника, пропаганда некрофилии в открытом доступе недопустима с позиции морали и нравственности, а такой контент может привести к отклонениям в детской психике.

При этом муж Виктории назвал чушью чувства супруги к экс-участнику проекта «На ножах» и уверен, что она лишь «делилась с подписчиками эмоциями, которые она испытывала при подготовке тела из-за специфической внешности трупа».

Помимо этого, Виктория выкладывает в соцсетях свои работы «До/После» без цензуры, что также привлекло внимание общественной организации, так как такой контент опасен для детей.