В Новосибирске подростки без страховки прошли по 92-метровому Бургинскому мосту

В Сети появилось видео, как двое подростков без страховки шли по 92-метровому Бургинскому мосту через реку Обь в Новосибирске. Очевидцы случившегося переживали, что дети сорвутся с высоты и погибнут, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как несовершеннолетние пересекают самую высокую точку Бургинского моста, которая равна 92-м метрам. После этого дети начинают спускаться с арки моста, но в какой-то момент идти без опоры уже не могут и хватаются за конструкцию.

«Не хочется даже представлять, что может произойти после падения со стометровой высоты», — пишут в Сети неравнодушные очевидцы.

Теперь подросткам и их родителям может грозить административная ответственность за незаконное покорение моста.

Бугринский мост пролегает через реку Обь в Новосибирске и соединяет между собой Кировский, Первомайский и Октябрьский районы.

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