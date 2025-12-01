В Новосибирске отменили новогодний салют

В Новосибирске не будет праздничного салюта в новогоднюю ночь

Встреча Нового 2026 года в Новосибирске обойдется без традиционного праздничного салюта. Информация об этом поступила от представителей департамента культуры, спорта и молодежной политики городской мэрии, сообщает Om1 Новосибирск .

«Проведение праздничного фейерверка в новогоднюю ночь не запланировано», — отмечается в сообщении администрации города.

В то же время в Новосибирске уже развернулись подготовительные работы по праздничному оформлению Театрального сквера к Новому году. Планом предусмотрена установка 21-метровой елки и размещение сотен декораций для создания атмосферы зимнего торжества.

Согласно техническому заданию, в Театральном сквере будет возвышаться новогодняя ель высотой 21 метр. Работы включают в себя разработку и утверждение оформления главной елки, а также эскизов для деревьев сквера и 60 искусственных елей. Подготовительные мероприятия по установке центрального атрибута праздника включают в себя приобретение необходимых материалов и закрепление не менее чем 2200 новогодних шаров и елочных игрушек.

Кроме того, витрины новосибирских магазинов уже оформлены гирляндами, повсеместно присутствуют праздничные украшения, а посетители, не торопясь, выбирают елки, подарки, посуду и прочие товары для праздника.

Особенно широкий выбор представлен в отделах с искусственными елками: от небольших настольных вариантов выстой 20–40 см, стоимость которых начинается от 279 рублей, до роскошных больших вариантов (180–220 см), отличающихся реалистичным видом, густой хвоей и прочными металлическими подставками. Доступны различные цветовые решения: классический зеленый цвет, заснеженные варианты, темно-зеленые «таежные» елки, а также экземпляры, украшенные блестками, шишками и легким инеем. Цена некоторых елей может достигать 20 тысяч рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.