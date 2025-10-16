В Новосибирске обсудят, как воспитать и удержать в регионе ИТ-таланты

В Новосибирске во второй раз состоится конференция «Импульс Т1», организованная одноименным ИТ-холдингом. Мероприятие, запланированное на 26 октября, будет посвящено вопросам воспитания и закрепления ИТ-талантов в регионе. Участники рассмотрят состояние системы подготовки инженерных кадров, уровень инженерного образования и его адекватность потребностям высокотехнологичных компаний. Особое внимание уделят привлечению молодежи в инженерные специальности и способам их популяризации, а также государственным мерам поддержки и инициативам в этой сфере, сообщила пресс-служба холдинга.

В дискуссиях примут участие ведущие эксперты и представители крупных ИТ-компаний, региональных властей и образовательных учреждений. Для студентов и начинающих специалистов будет проведен хакатон, позволяющий применить теоретические знания на практике и получить советы от профессионалов.

Новосибирск сегодня входит в число ключевых российских центров развития информационных технологий и искусственного интеллекта. Регион активно инвестирует в цифровую инфраструктуру: например, расширение Технопарка Академгородка, куда входят бизнес-инкубаторы, центры ИИ и лаборатории для цифровых разработок, оценивается в 23 млрд рублей. По результатам 2024 года выручка резидентов технопарка превысила 60 млрд рублей, причем примерно 40% компаний работают в ИТ-сфере, включая разработку программного обеспечения, системы искусственного интеллекта и кибербезопасность.

«Импульс Т1» уже во второй раз проходит в Новосибирске. Холдинг Т1 ставит своей целью развитие местного инженерного сообщества и формирование площадки для обмена опытом. В рамках конференции выступят эксперты компании и приглашенные спикеры:

• Иван Пивоваров, ведущий специалист ИТ-холдинга Т1, расскажет, как искусственный интеллект меняет жизнь, работу и образование, а также почему владение ИИ становится ключевым навыком для специалистов на рынке труда.

• Екатерина Мелентьева, директор по управлению персоналом Т1 Интеграция, обсудит будущее ИТ-профессий и ключевые компетенции специалистов в быстро меняющемся технологическом мире.

• Алексей Бутырин, компьютерный инженер, сотрудник Политехнического музея, представит достижения советских конструкторов вычислительной техники и расскажет краткую историю компьютеров.

• Евгения Дубинина, системный аналитик компании ИнфоТеКС, расскажет о том, как использовать аналитические техники для собственного карьерного роста;

• Александр Голомазов, руководитель направления разработки Т1, поделится методами оценки разработки стартапов.

Программа события включает доклады, мастер-классы, дебаты и Шоу безумных стартапов, а также ИТ-битву решений и дискуссию Junior vs Senior, которая затронет тему будущего ИТ-профессий и взаимодействия между поколениями в технологической отрасли.

С 2022 года конференция «Импульс Т1» превратилась в крупное событие, объединяющее специалистов из бизнеса, науки и госсектора. В 2025 году серия конференций пройдет в пяти городах: после Нижнего Новгорода и Екатеринбурга эстафету примет Новосибирск, затем Минск, а заключительное мероприятие состоится в Москве.