В Новоникольском сельском Доме культуры прошла игровая программа «Мороз потехам не помеха»

В Новоникольском сельском Доме культуры прошла увлекательная игровая программа, на которой и дети, и взрослые смогли поучаствовать в различных активных и веселых играх и эстафетах для того, чтобы получить заряд позитивных эмоций и забавных воспоминаний. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шаховская.

Зима — это не только холод и снег, но и время, когда можно насладиться активными играми на свежем воздухе. Даже в мороз можно получить массу удовольствия и позитивных эмоций, если знать, чем заняться. Зима — это не только холод и снег, но и время, когда можно насладиться активными играми на свежем воздухе. Даже в мороз можно получить массу удовольствия и позитивных эмоций, если знать, чем заняться.

Зимние развлечения — это отличный способ провести время на улице и насладиться красотой природы. Даже в морозную погоду можно найти интересные и увлекательные занятия, которые принесут радость и укрепят здоровье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.