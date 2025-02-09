В Новоникольском сельском Доме культуры прошел мастер-класс «Город мастеров»

В Новоникольском сельском Доме культуры прошел увлекательный мастер-класс, на котором все участники не только смогли создать куклу-оберег своими руками, но и узнали интересные факты о наших традициях и обычаях. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шаховская.

В современном мире, где технологии и глобализация стирают границы между культурами, сохранение традиционной народной культуры становится важной задачей. Она является важной частью национального наследия. Традиционная народная культура отражает историю, обычаи и традиции народа, его мировоззрение и ценности. Сохранение народной культуры способствует формированию национальной идентичности, укреплению связей между поколениями и воспитанию уважения к своим корням.

Одним из способов ее сохранения является проведение мастер-классов по народному декоративно-прикладному творчеству. Мастер-класс — это не только возможность научиться создавать красивые вещи своими руками, но и способ погрузиться в мир народной культуры, узнать о ее традициях и особенностях.

Мастер-классы по народному декоративно-прикладному творчеству — это не только способ сохранения традиционной культуры, но и возможность раскрыть свой творческий потенциал, получить удовольствие от процесса создания красивых вещей своими руками и почувствовать себя частью большого и интересного мира народной культуры.

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