В новом здании королевской школы № 1 начались внутренние отделочные и фасадные работы

В Королеве на территории средней школы № 1 идет активное строительство нового корпуса на 400 мест. Продолжается установка окон и витражей, ведутся кровельные и инженерные работы, завершается кладка наружных стен и внутренних перегородок, прокладывается система вентиляции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также строители приступили к отделочным и фасадным работам, утепляют наружные стены.

Параллельно возводится теплый переход, который соединит новый корпус с основным зданием школы. В данный момент на объекте работают более 80 человека и 5 единиц техники.

Напомним, новое здания будет напоминать Международную космическую станцию. В нем разместятся начальные классы, столовая, актовый и спортивный залы, медицинский пункт. Прилегающую территорию также благоустроят, оборудуют спортивные площадки и места для отдыха.

Строительство нового корпуса школы проходит в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Уже в следующем учебном году дети смогут занять свои места в новых классах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.