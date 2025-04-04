В новом цехе на предприятии Коломны создано 80 дополнительных рабочих мест

Еще один большой инвестиционный проект реализовали в Коломне: компания «АДЛ», крупнейший отечественный производитель инженерного оборудования, открыла новый производственный корпус. Работу здесь получат более 80 человек, сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

«Новое производство стало важным звеном в процессе отказа от поставок европейских аналогов сложной техники, которую до недавнего времени Россия закупала за рубежом. Проект был реализован при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. По его поручению областное правительство выделило земельный участок площадью 13 000 квадратных метров без проведения торгов по программе поддержки промышленных предприятий», — отметил глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

Компания «АДЛ» — крупнейший отечественный производитель инженерного оборудования. Завод оснащен современными станками с числовым программным управлением и управляемыми сборочными линиями. В частности, здесь выпускают уникальные для российского рынка предохранительные клапаны «Прегран», ставшие полноценной заменой европейским аналогам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.