В Новом Ступине торжественно открыли спортивную площадку
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Ступино
Во дворе дома 31 на улице Олимпийская в Новом Ступине выполнили установку комплексной спортивной площадки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.
Реализация проекта осуществлена благодаря неравнодушным жителям микрорайона при поддержке губернатора.
Приветствовать жителей пришли заместитель председателя областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов и глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.
«Рад, что подрастающее поколение проявляет интерес к здоровому образу жизни. Видим большое количество ребят, которым интересно заниматься спортом, играть в подвижные игры», — сказал Владислав Мурашов.
Он добавил, что развитию инфраструктуры дворов, открытию площадок, на которых дети и взрослые смогут проводить свободное время с пользой уделяется особенное внимание.
«Сегодня, в День защиты детей, мы торжественно открываем спортивную универсальную площадку. При поддержке губернатора региона мы сделали все для комфортного занятия различными видами спорта. Желаю ребятам здоровья, удачи и успеха», — сотметил Сергей Мужальских.
Площадка подходит для футбола, волейбола, баскетбола и других видов спорта. Зимой планируется заливать каток.
Дополнительно установлены теннисные и шахматные столы, воркаут и детская игровая площадка. Проведено озеленение.
Для детей и взрослых подготовлена развлекательная программа.
Юных участников праздника угостили мороженым.
В рамках спортивного праздника прошел дворовый турнир по футболу, настольному теннису и шашкам.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Ступино
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Ступино
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Ступино
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Ступино
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Ступино
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Ступино
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Ступино