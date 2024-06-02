В Новом Ступине торжественно открыли спортивную площадку

сегодня в 14:09

Во дворе дома 31 на улице Олимпийская в Новом Ступине выполнили установку комплексной спортивной площадки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Реализация проекта осуществлена благодаря неравнодушным жителям микрорайона при поддержке губернатора.



Приветствовать жителей пришли заместитель председателя областного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов и глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

«Рад, что подрастающее поколение проявляет интерес к здоровому образу жизни. Видим большое количество ребят, которым интересно заниматься спортом, играть в подвижные игры», — сказал Владислав Мурашов.

Он добавил, что развитию инфраструктуры дворов, открытию площадок, на которых дети и взрослые смогут проводить свободное время с пользой уделяется особенное внимание.

«Сегодня, в День защиты детей, мы торжественно открываем спортивную универсальную площадку. При поддержке губернатора региона мы сделали все для комфортного занятия различными видами спорта. Желаю ребятам здоровья, удачи и успеха», — сотметил Сергей Мужальских.

Площадка подходит для футбола, волейбола, баскетбола и других видов спорта. Зимой планируется заливать каток.

Дополнительно установлены теннисные и шахматные столы, воркаут и детская игровая площадка. Проведено озеленение.

Для детей и взрослых подготовлена развлекательная программа.

Юных участников праздника угостили мороженым.

В рамках спортивного праздника прошел дворовый турнир по футболу, настольному теннису и шашкам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.