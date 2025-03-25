В Новокузнецке введен режим экстраординарной ситуации по отлову бездомных собак

сегодня в 11:13

В Кузбассе ввели режим экстраординарной ситуации по отлову бродячих собак

Согласно постановлению, подписанного первым заместителем губернатора Кузбасса — председателем правительства региона Андреем Пановым в Новокузнецке был введен режим экстраординарной ситуации, сообщает Сiбдепо .

Отмечается, что данный режим подразумевает отлов бродячих собак на улицах региона, ведение их учета, вакцинацию, ликвидацию кормовой базы животных и их умерщвление. Последнее допускается только в случаях заболевания собак и острых травм.

Также известно, что документ был подписан 25 марта 2025 года. Экстраординарный режим в городе продлится 3 месяца после вступления договора в силу.

«Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя правительства Кемеровской области — Кузбасса — министра сельского хозяйства Кузбасса Ариткулова А.В», — заявлено в постановлении.