В Новокузнецке одели бронзовую «раздетую» пару

сегодня в 13:14

На бронзовых «Возлюбленных» в Новокузнецке надели вязаные шапки и шарфы

Этой зимой в Новокузнецке проявили необычайную заботу о бронзовой «раздетой» паре. Речь идет о скульптурной композиции «Возлюбленные», расположенной в сквере им. Ермакова, сообщает Сiбдепо .

У замерзших фигур молодой пары неожиданно появились теплые вязаные шапки и шарфы.

Этот трогательный акт внимания не остался незамеченным. Снимки «одетых» скульптур мгновенно распространились в социальных сетях, собрав тысячи просмотров и восторженных реакций в виде сердечек.

Этот монумент украшает город уже около 12 лет, и именно этой зимой влюбленные в летних нарядах внезапно «утеплились».

