В новой школе Подмосковья внедрили искусственный интеллект

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, генеральный директор АО «ВПК „НПО машиностроения“ Александр Леонов и глава Реутова Филипп Науменко осмотрели новую школу в мкр. 10А перед ее официальным открытием, сообщает пресс-служба администрации Реутова.

Уникальность школы заключается в том, что здесь будет реализован совместный с ПАО «Сбербанк» проект цифрового образовательного пространства. Платформа СберКласс состоит из модулей по всем предметам школьной программы и позволяет детям осваивать не только знания, но и навыки работы с искусственным интеллектом.

Система безопасности в школе также основана на использовании нейросети: она анализирует изображение с 80 камер видеофиксации и при возникновении нештатной ситуации оперативно передает сигнал ответственным сотрудникам.

В новом здании уже идут пробные занятия по дополнительным дисциплинам. Так ребята из медиакласса рассказали гостям, как продвигается работа по созданию летописи школы. Отдельной страницей в нее войдет история НПО машиностроения и его основателя — академика Челомея. Ученики хотят заслужить честь, чтобы их школа получила имя академика.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.