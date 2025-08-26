В новой школе Домодедова прошел день открытых дверей

В Домодедово в новой Барыбино-Белостолбовской школе прошёл долгожданный День открытых дверей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Три года назад старое здание школы было снесено, и родители волновались, что дети останутся без родной школы. Все это время ребята учились в других зданиях.

Ко Дню города и 125-летию Барыбино состоялась первая экскурсия в новом образовательном комплексе «Вертикаль».

Новая школа впечатляет: просторные классы с современным оборудованием, библиотека с медиатекой, уютные зоны для чтения, большая столовая, красивый актовый зал. Для спорта предусмотрены два зала, стадион, площадки для разных возрастов и даже полоса препятствий. Спортивное ядро смогут использовать и жители микрорайона.

«Уверена, эта школа станет точкой притяжения – не только для учеников, но и для всего Барыбино», – подчеркнула глава округа.

Строительство объекта доверили компании «Мособлстройтрест №11».

Евгения Хрусталева выразила особую благодарность коллективу и лично Владимиру Викторовичу Шокурову и Наталье Владимировне Коньшиной за ответственную работу и высокий результат.

«Получилась шикарная, светлая, красивая, большая школа. Очень благодарна всем причастным, кто построил ее. Я думаю, будет одно удовольствие ходить сюда, получать пятерки и знания», – рассказала свои эмоции после экскурсии по школа мама будущего первоклассника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.