В Новой Москве начали сносить молельный дом, против которого бастовали горожане

В СНТ «Ветеран-2» в Новой Москве рабочие начали снос незаконного молельного дома, с которым горожане боролись около трех лет, сообщает портал MSK1 .

Жители Троицка писали жалобы на возведенную мечеть «Абу-Бакр» в администрацию города, а также главе СКР Александру Бастрыкину.

Они рассказали, что из-за молельного дома на выезде из Новых Ватутинок были пробки в несколько километров, нельзя было отпускать детей одних в школы. Кроме того, в районе вырос уровень преступности.

В октябре прошлого года суд признал мечеть самовольной постройкой, а также обязал владельцев снести здание. Около полугода все оставалось по-прежнему: молельный дом работал. Теперь ситуация сложилась в пользу горожан: владелец не выполнил предписание суда, поэтому департамент городского имущества начал снос.

На месте работают спецтехника и бульдозер. Машины начали ломать здание. На площадке находятся сотрудники «Мосгаза», администрации и полицейские.

«Намного лучше добиться строительства мечети нормально, но в специально отведенном месте и по закону. Уверен, город и муниципалитет пойдут навстречу мусульманам», — считает местный житель Григорий.