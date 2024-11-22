В Новгородской области шесть деревень получили новые названия

В Новгородской области, в районах Демянском, Крестецком, Мошенском и Пестовском были изменены названия шести деревень. Подпись под соответствующим документом поставил Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации, сообщает «Бриф24» .

Идея о переименовании исходила от местных органов самоуправления, так как одноименные населенные пункты создавали трудности для хозяйственной и другой деятельности. Данное предложение получило поддержку от Новгородской Облдумы, как сообщила пресс-служба Росреестра.

В частности, в Мошенском районе деревню Бережок переименовали в Бережок 1-й, в Демянском районе название деревни Ямник изменили на Малый Ямник, а в Крестецком районе деревня Каменка теперь называется Верхняя Каменка. В Пестовском районе деревне Дуброво присвоили новое название — Дуброво 1-е, Красная Горка стала Рылово, а Попово теперь называется Старое Попово.

Новые названия в основном сохраняют исторические корни, добавляя уточняющие прилагательные, обозначающие размер или местоположение. Таким образом названия теперь лучше отражают характерные особенности местности и органично вписываются в существующую систему наименований географических объектов региона.