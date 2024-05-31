В Новгороде готовятся массово демонтировать киоски

В Великом Новгороде начинают разбирать временные торговые точки, которые возведены не по требованиям городского дизайн-кода. Владельцам киосков давали три месяца на добровольный демонтаж этих объектов, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на городскую мэрию.

Недавно была проведена очередная проверка, по результатам которой владельцам торговых точек адресовали предписания с требованием демонтировать свои объекты за 10 дней. Если и по прошествии этого срока киоски не пропадут, то их сносом займется мэрия, а владельцев обяжут компенсировать расходы властей на проведенные работы.

Большая часть владеющих такими точками предпринимателей — 69 из 109 человек — пока еще не выполнили выдвинутые требования по демонтажу киосков, добавили в руководстве Великого Новгорода.