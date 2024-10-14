Из-за Дня народного единства россияне будут работать 4 дня — с 5 по 8 ноября

В ноябре россиян ждет четырехдневная рабочая неделя — с 5 по 8 ноября — в связи с празднованием Дня народного единства, который в нашей стране традиционно отмечают 4 ноября, сообщает газета «Известия» .

В связи с праздником в России в 2024 году рабочие дни объявлены с понедельника, 28 октября, по субботу, 2 ноября, включительно. Выходные дни будут 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник).

День народного единства — это праздник, посвященный подвигу народного ополчения, бойцы которого в 1612 году изгнали польских захватчиков из Москвы. Этот праздник отмечается 4 ноября, а дата является нерабочей.

Суббота, 2 ноября, стала рабочей из-за переноса со вторника, 30 апреля. Весной мы отдыхали с 28 апреля по 1 мая, включая понедельник и вторник — 29 и 30 апреля. Чтобы компенсировать 29 апреля, россияне работали 27 апреля, а 30 апреля перенесли на 2 ноября.