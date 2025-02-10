В Ногинском театре Мособлдрамы открылась выставка к 80-летию Великой Победы

Выставка картин Станислава Ивановича Карпова, участника Великой Отечественной Войны, открылась в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске, посвященная 80-летию Великой Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Инициатором выставки выступило руководство театра. Ногинское отделение Союза художников Подмосковья инициативу поддержало, приняв в ее организации активное участие.

Картины представлены сыном героя, Владимиром Станиславовичем Карповым, который бережно сумел сохранить прекрасные работы. Представленные картины выполнены по памяти, по сохраненным фотографиям человеком, прошедшим войну.

Владимир Станиславович провел экскурсию по выставке, рассказал об отце, об истории написания некоторых работ.

Станислав Иванович Карпов родился 26 февраля 1926 года в городе Кузнецке Пензенской области. В годы Великой Отечественной войны в 16 лет работал трактористом, затем кочегаром и помощником паровозного машиниста.

В 1942 году в Тамбове окончил 10 классов средней школы. В 17 лет добровольно пошел в Красную Армию и был направлен в Челябинское военное училище штурманов авиации дальнего действия. Принимал участие в боевых вылетах, наводя самолёт на цели. До августа 1953 года служил в ВВС штурманом корабля.

С 1953 года по 1959 год учился в Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского. По окончании академии служил на различных инженерных должностях в ВВС. Закончил службу в 1976 году старшим научным сотрудником ЦНИИ ВВС.

Ушел из жизни 23 января 2015 года.

Первая выставка картин «О земле родной» была открыта в Ногинском гарнизонном Доме офицеров в 1982 году.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.