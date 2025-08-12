В Ногинске учат распознавать телефонных мошенников

В Ногинской больнице прошла встреча работников роддома с первым зампрокурора города Виктором Пигушиным. Медикам рассказали, как защититься от телефонных мошенников, передает пресс-служба прокуратуры.

По словам Пигушина, аферисты часто представляются родственниками и требуют деньги «для решения проблемы». Совет один — сбрасывать такие звонки и не общаться с незнакомыми абонентами.

За первые шесть месяцев 2025 года в Ногинском районе зафиксировано 204 случая мошенничества, часть дел уже в суде. Подобные профилактические лекции прокуратура проводит ежемесячно, особенно для крупных коллективов и учреждений с пожилыми людьми.