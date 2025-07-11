В Ногинске проверили вокзалы на обеспечение антитеррористической безопасности

На территории Богородского округа была организована и проведена проверка по соблюдению требований антитеррористической защищенности. В центре внимания оказались крупные пункты пассажирских перевозок — авто и ж/д вокзалы в Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Выездной рейд провели представители прокуратуры, Росгвардии, сотрудники администрации округа и другие профильные службы.

В ходе проверки был выявлен ряд нарушений. Все они будут озвучены на заседании муниципальной антитеррористической комиссии, которая пройдет в августе. На данную комиссию будут также приглашены представители транспортных компаний, которые обслуживают вокзалы и прилегающую к ним территорию.

Несмотря на то, что оба объекта не находятся в прямом подчинении у муниципалитета, проверяющие сошлись на том, что их, тем не менее, необходимо контролировать и местным муниципальным структурам, оказывая помощь в организации работы.

Как подчеркнул заместитель начальника управления региональной безопасности администрации округа Михаил Пичугин, данные транспортные узлы являются ключевыми с точки зрения логистики, поэтому оставить на откуп их функционирование администрация не может.

В итогам рейда была выработана единогласная позиция по данному направлению. И в ближайшее время специалисты активно займутся приведением объектов в нормативное состояние.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.