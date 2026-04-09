В Ногинске провели семинар «Энергия космоса» 8 апреля

Просветительский семинар «Энергия космоса» прошел 8 апреля в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина в Ногинске. Участниками стали студенты, школьники и жители Богородского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие состоялось в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина и было посвящено истории космических исследований. Перед слушателями выступили офицеры космических войск, напрямую связанные с освоением космоса.

С лекцией «Аргонавты Вселенной. От философа-космиста Николая Федорова к первому космонавту планеты Земля» выступила доктор филологических наук Анастасия Гачева — заведующая отделом Института мировой литературы имени А. М. Горького, главный библиотекарь библиотеки №180 имени Н. Ф. Федорова ГБУК Москвы «Мосразвитие» и специалист по русскому космизму.

Она подробно рассказала о развитии космических исследований в России и Ногинске, а также отметила, что полет Юрия Гагарина вдохновил уроженцев города на работу в этой сфере. Отдельное внимание лектор уделила вкладу Николая Федорова в становление космической мысли и его влиянию на молодых ученых, в том числе Константина Циолковского.

Свои сообщения представили и учащиеся. Они рассказали о развитии космической науки в Богородском округе и о людях, чьи исследования внесли значимый вклад в эту область.

Завершился семинар музыкальной частью. Прозвучали песни о космосе, в том числе «Трава у дома» в исполнении Даниила Гришина, а финалом стал «Гагаринский вальс» кадетского корпуса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.