В Ногинске провели программу о знаменитых женщинах округа

Праздничная программа «Знаменитые женщины Богородского края» прошла 7 и 8 марта в Центральном и Глуховском парках Ногинска. Жителям рассказали о выдающихся землячках и подготовили творческие выступления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Педагог-организатор Центра образования для детей и взрослых, экскурсовод Евгения Кудрявцева представила познавательную программу о знаменитых женщинах Богородского края. Залы собрали слушателей разных возрастов, среди гостей были и жители Электростали.

Участники узнали о романтической истории М. Ю. Лермонтова и четы Самариных, о многодетной купеческой семье Куприяновых, а также о женщинах-учителях, врачах, ученых, спортсменках, художниках и литераторах. Отдельное внимание уделили героиням Великой Отечественной войны, Герою Социалистического Труда Л. И. Ананьевой и А. Р. Котовской, готовившей первые космические полеты. Для многих слушателей прозвучали новые имена и факты из истории родного города.

Творческую часть подготовили Валерий Савенков, Лилия Чугаева и представители литературного объединения «Электроснабжение огни» Юрий Волков, Ольга Романова и Михаил Куляк. Прозвучали авторские произведения и известные песни о весне и женщинах. Завершилась встреча чаепитием с «Богородскими пряниками».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.