В Ногинске провели мониторинг детских игровых площадок

В рамках проекта «Патруль безопасности», рабочая группа в составе заместителя председателя окружного совета депутатов Павла Ермилова, представителя молодежного парламента округа Никиты Мищенко и руководителя местной общественной приемной Татьяны Архиповой проверила состояние и содержание детских спортивных площадок города Ногинска.

Особое внимание было уделено игровому и спортивному оборудованию, покрытию и ограждениям, соблюдению условий безопасности детей.

Были обследованы несколько игровых площадок. Главная цель мониторинга — выявление нарушений на детских игровых площадках, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья ребенка.

В ходе проверки было установлено, что большинство детских игровых площадок соответствуют базовым требованиям. Вместе с тем есть и проблемные адреса. Так, например, игровая площадка во дворе дома 76 по улице Комсомольской была признана небезопасной — необходимо устройство современного покрытия, устарели игровые элементы. Также выявлены проблемные места на спортивной площадке — ограждения повреждены и требуют покраски, также требуется замена сетки на воротах.

«Состояние игровых площадок требуют комплексного особого внимания со стороны органов власти и со стороны общественников, а также родителей особенно в летний период, когда дети постоянно находятся на улице. Наша задача — выявить, что представляет опасность для ребят на детских площадках, и совместными усилиями сделать детский отдых максимально безопасным и комфортным», — отметил Павел Ермилов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.