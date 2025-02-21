В Ногинске прошло торжественное мероприятие в честь Дня защитника Отечества

Праздничный концерт и награждение в преддверии Дня защитника Отечества прошли в зале районного Дома культуры Ногинска. В этот праздничный день здесь собрались ветераны боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, офицеры, кадеты, юнармейцы, сообщает пресс-служба администрации Богородского округа.

Глава Богородского округа Игорь Сухин поздравил с наступающим праздником, вручил медали и благодарственные письма.

«Этот праздник имеет особую значимость и по-особому откликается в наших сердцах. Мы чествуем всех, кто служил и служит, кто воевал и сейчас борется за свободу и независимость нашей Родины», — сказал Игорь Сухин.

Вручили Орден Мужества близким погибшего Героя. Гвардии майор Олег Исаев, наш земляк, отдал жизнь при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

С особым трепетом и уважением передали юбилейные медали в честь 80-летия Победы нашим дорогим ветеранам Алексею Митрофановичу Панкратову и Ивану Васильевичу Щепе.

В Богородском округе сложились целые военные династии. Их также поздравили с наступающим праздником.

Творческие коллективы подготовили особенно теплую и душевную концертную программу.

А в фойе РДК развернулась выставка нагрудных знаков, трофейной техники, техники МЧС и военной атрибутики. Выставка приурочена ко Дню защитника Отечества и к 3-й годовщине начала специальной военной операции.

Глава Богородского округа Игорь Сухин, а также депутаты Богородского округа первыми посетили передвижную выставку.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.