В Ногинске прошла встреча с путешественником Антоном Кротовым

Встреча с путешественником, блогером и писателем Антоном Кротовым состоялась 11 апреля в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина в Ногинске. Гость рассказал о принципах самостоятельных и бюджетных путешествий и представил свои книги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Антон Кротов посетил все регионы России и более 150 стран мира, совершая поездки с минимальными затратами. Свой опыт вольных путешествий он описал в десятках книг, часть из которых привез на встречу с читателями.

Во время выступления путешественник подробно и эмоционально рассказал об основных принципах самостоятельных поездок, которые помогают открывать новые страны, культуры и традиции. Участники мероприятия рассматривали фотографии из разных уголков мира, задавали вопросы и интересовались проектами для любителей путешествий.

Несколько своих книг автор передал в фонд библиотеки. Теперь жители Богородского округа смогут познакомиться с его рекомендациями и практическими советами.

«...огромное спасибо Антону за неуемную энергетику, интерес к изучению и путешествиям нашей необъятной планеты Земля!» — отметили участники встречи.

Отзывы гости оставили на память об этом событии.

