В Ногинске прошел митинг у обновленного мемориала воинам-интернационалистам

В среду во дворе центра образования № 21 в Ногинске прошел торжественно-траурный митинг. У обновленного мемориала воинам-интернационалистам собрались родные и близкие бойцов, отдавших жизни в ходе специальной военной операции, ветераны СВО, кадеты, депутаты, представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и неравнодушные жители. Об этом сообщает пресс-служба Богородского округа.

«От всего сердца благодарю всех, кто бережно хранит священную память, кто не остается в стороне, чьими руками и сердцами этот мемориал обретает свои черты. Для близких погибших ребят это возможность, по сути, прикоснуться к тем, кого они любят и ценят в своих воспоминаниях», — обратился к собравшимся глава округа Игорь Сухин.

Центральным событием церемонии стало вручение высокой государственной награды. Указом президента РФ от 7 апреля 2025 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии рядовой Денис Мельцаев был посмертно награжден Орденом Мужества. Выпускник школы № 21 погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Глава округа Игорь Сухин передал награду героя его маме и дочери.

Завершился митинг минутой молчания в память о всех павших защитниках и торжественным возложением цветов к подножию обновленного мемориала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.