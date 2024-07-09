В Ногинске продолжается капитальный ремонт центра образования № 21

В городе Ногинске Богородского округа продолжается капитальный ремонт МБОУ «Центр образования № 21». На данный момент строительная готовность объекта достигла 90%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На объекте задействовано 80 рабочих и 3 единицы техники. Выполняются работы по благоустройству территории, устройству входной группы, монтажу систем электроснабжения, отопления, вентиляции, покраске помещений и укладке плитки.

Общая площадь здания составляет 2773 кв. м. Завершить работы подрядчик должен к 1 сентября текущего года.

ЦО № 21 был образован в 2021 году на базе МБОУ СОШ № 21, основанной в 1962 году. Она является базовой по военно-патриотическому воспитанию для школ Богородского городского округа. В ЦО уже более 15 лет существует кадетский корпус им. Героя Советского Союза Б. В. Громова.

Кадеты – постоянные участники всех военно-патриотических мероприятий Богородского городского округа и активные участники соревнований в Московской области, поступают в лучшие военные вузы страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.