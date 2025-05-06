В Ногинске приступили к озеленению сквера Ногина

В настоящее время в сквере Ногина в Ногинске Богородского округа проводятся работы по озеленению. Чуть ранее здесь уже успели высадить около 400 кустарников. А теперь завершающий этап — методом гидропосева будет обработано больше 2 000 кв. метров почвы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данный метод используется на территории Московской области уже более семи лет и успешно себя зарекомендовал. Смесь, состоящая из пяти компонентов (куда входят семена, краситель, удобрение, гидрогель и мульча), распыляется по поверхности. Семена выбираются от лучших отечественных производителей. Краситель служит маркером для обозначения уже обработанных участков. Он состоит из натуральных компонентов и исчезает через три дня. Мульча служит своего рода одеялом, чтобы птицы не склевали посеянные семена. Гидрогель призван удержать необходимую влагу. А удобрения подкармливают семена.

Данный метод позволяет ускорить процесс — семена всходят быстрее по сравнению с обычным посевным газоном и не требуют обильного полива.

Новый газон можно будет увидеть уже через 10 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.