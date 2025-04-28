В Ногинске открыли обновленный офис Сбера

Обновленный офис Сбера открылся по адресу: г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 113.

«Мы рады приветствовать жителей Ногинска в нашем обновленном офисе. Это не просто новое пространство, это наша искренняя забота о каждом клиенте. Мы стремимся сделать банковские услуги более доступными и комфортными, и уверены, что новый офис станет для наших клиентов местом, где они смогут легко получить помощь и найти решения для своих финансовых задач», — управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.

Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появились игровая зона для детей. В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера. Церемония открытия прошла при участии управляющего Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олега Осипова и Первый заместитель главы Богородского городского округа Алексея Шаулина.

«Сбербанк преобразился. Я лично наблюдал, как он модернизировался, становился комфортнее, более клиентоцетричным за последние 20 лет, применяются технологии искусственного интеллекта, обслуживание становится более оперативным, более комфортным. Сбербанк семимильными шагами идёт вперёд. Рады, что Сбербанк и Богородский городской округ совместно развиваются. Мы стараемся поддерживать наш бизнес, в том числе активно соединяем наших инвесторов с финансовыми инструментами Сбербанка, активно взаимодействуем для максимального роста и развития экономики нашего округа и страны в целом» — заявил Алексей Шаулин.

В обновленном офисе Сбера можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, приобрести транспортные карты «Тройка», оформить сим-карты с выгодными тарифами, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по программам страхования и многое другое. В зоне SberDevices можно приобрести умные устройства и устройства умного дома Sber — музыкальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, Sber TV, умные ТВ-приставки SberBox.