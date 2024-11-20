сегодня в 17:52

В Ногинске объявлен конкурс на благоустройство сквера Бугрова

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству сквера Бугрова на территории Богородского городского округа, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по благоустройству сквера Бугрова на территории Богородского городского округа. Место выполнения работ: Московская область, Богородский г. о., г. Ногинск, между улицами 3-го Интернационала, Рабочая, Толстовская, Трудовая. Планируется в рамках проведения закупки благоустроить площадь 1,9 га и установить видеонаблюдение, системы освещения, малые архитектурные формы, выполнить благоустройство (проезды, тротуары, площадки) и озеленение.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Богородского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.