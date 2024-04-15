В Ногинске Гостехнадзор выявил факт подделки документов

Инспекцией управления Гостехнадзора по городским округам Богородский, Электросталь, Черноголовка, Балашиха и Реутов был выявлен факт подделки документов у владельца самоходного транспортного средства, обратившегося за их заменой, передает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«При обращении за заменой удостоверения тракториста-машиниста, гражданином были предъявлены документы имеющие признаки подделки. Выдача данного удостоверения не подтвердилась, материалы в отношении нарушителя переданы в МУ МВД России «Ногинское» для проведения дальнейшей проверки и принятия решения в порядке ст. 144, 145 УПК РФ», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

На прошлой неделе подобный случай был выявлен инспекцией управления гостехнадзора Минэкологии в Подольске. При проведении технического осмотра самоходного транспортного средства у его владельца было выявлено поддельное удостоверение тракториста-машиниста.

За прошедшую неделю в Подмосковье гостехнадзором Минэкологии: совершено 626 регистрационных действия в отношении самоходных машин; проведено 1 377 технических осмотра самоходных машин; выдано/заменено 562 удостоверения тракториста-машиниста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.