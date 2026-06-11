В Ногинске Богородского округа провели программу «Дружные казаки»

Патриотическое мероприятие «Дружные казаки» прошло 10 июня в районном доме культуры Ногинска для воспитанников летнего лагеря. Школьников познакомили с историей и традициями казачества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программу организовали при участии Богородского станичного казачьего общества. В первой части встречи ребятам рассказали о быте казаков, их воинской службе и роли казачества в становлении государства. Участники узнали об особенностях традиций и уклада жизни казачьих семей.

Особый интерес вызвала практическая часть. Под руководством казаков-наставников школьники освоили базовые элементы рубки шашкой, развивая координацию и внимательность. Для сплочения коллектива организаторы провели традиционные казачьи игры на ловкость, смекалку и командную работу.

Завершилось мероприятие чаепитием. В неформальной обстановке участники смогли обсудить увиденное, поделиться впечатлениями и задать вопросы представителям казачьего общества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.