В Ногинске 3 мая откроется ресторан кавказской и европейской кухни «Дриада»

В подмосковном Ногинске Богородского округа 3 мая состоится торжественное открытие ресторана «Дриада» на улице Климова. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Каждый новый открытый ресторан — это точка притяжения, где можно не только вкусно поесть, но и пообщаться с друзьями, отметить значимые события. Безусловно, любое предприятие общественного питания — это и новые рабочие места для команды поваров, официантов, барменов и технического персонала. Кроме того, такие заведения все больше превращаются в постоянные места посещения, где люди встречаются, общаются, практически каждого своего гостя хозяева заведений знают в лицо, отсюда и особенная, доброжелательная атмосфера», — сообщил зампредседателя правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«Дриада» приглашает гостей на уникальное путешествие по кавказской и европейской кухне. Ресторан открыт с 8:00 до 23:00, а бар и караоке будут работать круглосуточно, чтобы удовлетворить вкусы каждого гостя.

В день открытия ресторана гостей ожидают живой вокал, шоу, ведущий, караоке, незабываемое шоу поваров, бармен-шоу и многое другое.

Встречать гостей ресторан начинает в 19:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.