В Нижнем Новгороде запустили проект «Зеркало города»

В Нижнем Новгороде стартовал проект под названием «Зеркало города», в рамках которого 27 фотопортретов местных жителей размещены на улицах, в метро и отделениях МФЦ, сообщает ИА «Время Н» .

Ольга Зимина, специалист по детской психологии, работающая с детьми дошкольного возраста, поделилась, что в своей работе стремится дать детям крылья, а для этого важно и самой научиться летать. За этой метафорой скрывается уважение и внимание к каждому ребенку, а также стремление к развитию в профессии и обмену опытом. По ее мнению, данный проект уникален тем, что он снимает все маски и позволяет людям искренне выражать свои эмоции.

«Люди все разные, истории у всех разные, но в каждом мы можем увидеть свое. Это зеркала. Мне кажется, данный проект пробудит и согреет сердца. Возможно, даже как-то поменяет облик города», — отметила детский психолог.

«Зеркало города» представляет собой серию фотопортретов 27 нижегородцев различных профессий: педагогов, медиков, тренеров, предпринимателей, дизайнеров, а также многодетных матерей. Каждое фото дополнено посланием — важными словами и мыслями, о которых часто забывают в повседневной рутине.

«Как фотограф, я очень много вижу счастливых, улыбчивых людей. Думаю, как это счастье и улыбчивость запустить по всему городу? И в какой-то из дней пришла мысль в голову: есть же рекламные щиты, билборды, цифровые панели. Классная идея», — поделился создатель проекта Константин Трубников.

Видеограф проекта Надежда Борисова подчеркнула, что, когда человек не отвлекается на цвета, он может четко увидеть суть. Она выражается в улыбке и в ощущении счастья. Это моментально привлекает внимание и вызывает ответную улыбку, добавила она.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке главы города Юрия Шалабаева и победе в конкурсе «Открытый Нижний». Портреты горожан можно увидеть на уличных билбордах, экранах в метро и центрах «Мои Документы». Возможно, в одном из них удастся увидеть свое отражение.

